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«Эмо-мать» рассказала, что люди осуждают ее за внешность

Mirror: эмо-мать из Англии рассказала, что пугает людей своей внешностью

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sinistermilf/TikTok

Называющая себя «эмо-матерью» британка рассказала, что люди пугаются ее внешности, пишет Mirror. Несмотря на это, женщина считает, что выглядит прекрасно.

Как рассказала женщина по имени Дульсе, она часто слышит фразу о том, что когда женщины становятся матерями, они лишаются индивидуализма, а всю свою жизнь посвящают ребенку, забыв про себя. Британка же, по ее словам, не хочет следовать этой концепции, поэтому выглядит так, как хочется ей — в стиле эмо.

Она делает соответствующий черный макияж, красит волосы в черный цвет и носит пирсинг. Правда, признается Дульсе, ее внешность пугает других матерей, которых она встречает, когда приводит ребенка в школу.

«Я эмо-мать»,— характеризует себя британка.

Однако пользователи соцсетей поддержали женщину.

«Теперь моя цель — стать эмо-матерью», — шутят комментаторы.

Ранее пользователей соцсетей удивил 23-летний бразилец, который из-за редкого заболевания похож на 13-летнего подростка.

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