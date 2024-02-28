На ВДНХ пройдет трансляция послания президента России Федеральному собранию

На Международной форуме-выставке «Россия» можно будет посмотреть послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщается в Telegram-канале выставки.

Как уточнили организаторы, организованная трансляция пройдет в Большом конференц-зале в павильоне № 75, а также на страницах выставки в социальных сетях.

Напомним, 29 февраля состоится ежегодное послание президента России к Госдуме и Совету Федерации. Отмечается, что Путин задаст вектор социально-экономического развития страны.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что ключевой темой послания президента России Владимира Путина Федеральному посланию станет поддержка семей. По ее словам, глава государства озвучит новые предложения по поддержке участников спецоперации и их близких, а также предложит ввести ответные меры на западные санкции.