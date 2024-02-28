Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На ВДНХ пройдет трансляция послания президента России Федеральному собранию

Россияне смогут посмотреть послание Владимира Путина на выставке «Россия»

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На Международной форуме-выставке «Россия» можно будет посмотреть послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщается в Telegram-канале выставки.

Как уточнили организаторы, организованная трансляция пройдет в Большом конференц-зале в павильоне № 75, а также на страницах выставки в социальных сетях.

Напомним, 29 февраля состоится ежегодное послание президента России к Госдуме и Совету Федерации. Отмечается, что Путин задаст вектор социально-экономического развития страны.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что ключевой темой послания президента России Владимира Путина Федеральному посланию станет поддержка семей. По ее словам, глава государства озвучит новые предложения по поддержке участников спецоперации и их близких, а также предложит ввести ответные меры на западные санкции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами