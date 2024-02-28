Азербайджан будет опреснять воды Каспийского моря

В Азербайджане планируют начать опреснение Каспийского моря. Об этом заявил председатель государственного агентства водных ресурсов республики Заур Микаилов, передает РИА Новости.

«Соответствующие предложения уже внесли 10 иностранных компаний», — отметил он на слушаниях «Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы».

Микаилов уточнил, что специалисты смогут добиться очищения от бактерий технической воды. По словам руководителя ведомства, ее можно будет использовать в промышленности и декоративном озеленении.

Проект может стать важным для аграрного сектора. Реализацию идеи контролируют профильные надзорные ведомства, которые отвечают за экологию и природные ресурсы, сообщила kp.ru.

До этого Микаилов назвал Азербайджан страной с очень ограниченными водными ресурсами. Дефицит ресурса возник из-за глобального изменения климата.

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