Россиянам объяснили, что делать при получении подозрительных писем

Мошенники начали рассылать россиянам письма, призывая их заплатить «налог на СВО». Преступники используют для кражи средств любые инфоповоды, поэтому нужно следовать мерам предосторожности, предупредил директор по информационной безопасности ГК «Элемент», эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. Он призвал обращать внимание на адрес отправителя, а также не открывать ссылки в письме.

«Нужно понимать, что это за адрес, перепроверять. То есть если [письмо] пришло от какой-то структуры — зайти на ее сайт, но не по ссылке, которую присылают, а самостоятельно вбить его в браузере, потому что фишинговые ссылки в письме ведут на ненастоящий сайт», — подчеркнул Дворянский в беседе с телеканалом «360».

На сайте можно самостоятельно проверить, есть ли на нем какая-либо информация из письма, а также уточнить контакты.

Второе важное правило – это соблюдение гигиены в интернете. В частности, эксперт посоветовал не вводить на сайтах при регистрации основную почту, а завести для этого отдельный ящик.

Также нужно включать внутреннего критика и всегда задумываться о причине получения письма, особенно с непонятного адреса.

«При минимальном уровне сомнения лучше максимально все проверить, не переходить по ссылкам, указанным в письме, каким-то адресам, потому что серьезные уведомления могут приходить на «Госуслуги», например», — подчеркнул Дворянский.

Напомним, россиян также предупредили, что мошенники могут использовать поддельные банковские приложения, чтобы дистанционно управлять смартфоном.

Также эксперты раскрыли, как злоумышленники используют нейросети для выманивания денег.