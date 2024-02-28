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Жителям Москвы рассказали, кто сможет принять участие в тестовом голосовании перед выборами

Москвичам объяснили, как принять участие в тестовом голосовании перед выборами

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Жителям Москвы рассказали, как принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента России, которое пройдет 2 марта с 10 до 14 часов, сообщается на сайте mos.ru.

Для участия в тесте не требуется предварительная регистрация. Тестовое голосование будет доступно жителям с постоянной регистрацией в столице возрастом от 18 лет.

Участников тестового голосования спросят о том, нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха.

Также жителям Москвы напомнили, что для участия в голосовании на сайте mos.ru необходимо также иметь полную учетную запись на портале.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Принять участие в голосовании можно будет как в онлайн, так и в офлайн формате.

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