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В Москве мошенник украл у женщины 162 млн рублей

В Москве мужчину задержали за похищение у женщины 162 млн рублей

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Pixabay

В Москве мужчину подозревают в похищении у женщины более 162 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Правоохранители задержали временно проживающего в столице мужчину после того, как к ним обратилась 31-летняя москвичка. Выяснилось, что с августа по сентябрь минувшего года неизвестные обманывали женщину. На «безопасный счет» она отправила более 26 миллионов рублей.

После этого аферисты вынудили женщину продать квартиру за 129 миллионов рублей и внести семь миллионов за оплату машиномест, которые находились в долевой собственности.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Инициативной улице задержали одного из подозреваемых – 25-летнего гражданина, временно проживающего в столице», – сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент устанавливаются другие участники схемы.

Ранее в Сочи женщина лишилась земельного участка и 15 миллионов рублей из-за фото с паспортом.

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