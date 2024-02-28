Ирландка лишилась $800 тыс. из-за фотографии с елкой

Жительница Ирландии потеряла $800 тысяч из-за фотографии, на которой она бросает елку, пишет New York Post.

Камилла Грабска попала в автомобильную аварию в 2017 году. По словам женщины, после ДТП у нее начались сильные боли в шее и спине, из-за которых она не могла работать в течение пяти лет. После этого ирландка уволилась с работы и получила пособия по инвалидности от своей страховой компании.

Так продолжалось до тех пор, пока сотрудники страховой фирмы не увидели в соцсетях фотографии Камиллы, на которой она бросает елку во время местных соревнований в 2018 году. Более того, Грабска выиграла состязание, метнув дерево дальше всех, несмотря на «постоянные боли».

После этого страховая компания подала в суд на женщину, заявляя, что Грабска получала пособия незаконно, потому что могла работать и врала про свое состояние. Камилла отрицала, что инсценировала травмы, однако в феврале 2024 года суд удовлетворил требование истца, обязав Камиллу выплатить компании $800 тыс.

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