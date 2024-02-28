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Пьяных петербуржцев задержали за стрельбу из автомата из окна квартиры

В Петербурге задержали пьяных мужчин, стрелявших из автомата из окна квартиры

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Росгвардия по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге задержали двух пьяных мужчин, которые стреляли из автомата из окна квартиры. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в ночь на 28 февраля на проспекте Маршала Захарова. Неизвестные стреляли из окна квартиры, и очевидцы сообщили об этом в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили квартиру, из которой велась стрельба, и вскрыли дверь. Двоих мужчин 38 и 39 лет в состоянии алкогольного опьянения задержали.

Из квартиры изъяли, предположительно, светозвуковой автомат СХ-АК 103 7,62х39. Задержанных мужчин передали полицейским. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Дагестане четыре человека были ранены в массовой драке со стрельбой.

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