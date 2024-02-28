Россиянину придавило голову механизмом на производстве

В Мончегорске рабочему комбината зажало голову на производстве. Об этом сообщает издание «Мурманский вестник», видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Срочно! Мурманск».

На кадрах рабочий подходит к оборудованию, когда часть движущегося механизма сбивает его с ног и ему зажимает голову в оборудовании.

Инцидент произошел 27 февраля.

«Сотрудник цеха оказался в зоне действия промышленного оборудования, вследствие чего был прижат движущимися элементами механизмов. На момент прибытия бригады скорой помощи работник самостоятельно передвигался и находился в сознании», — рассказали в пресс-службе предприятия в беседе с изданием.

По данным СМИ, здоровью работника ничего не угрожает, в день ЧП его уже отпустили из больницы домой.

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