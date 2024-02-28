Вылет самолета на Шри-Ланке задержали на три дня из-за крысы

На Шри-Ланке вылет самолета задержали на три дня из-за крысы, пробравшейся на борт, пишет Times of India.

Как рассказали представители авиакомпании SriLankan Airlines, крыса на борту была замечена пассажирами, летевшими из Пакистана в Коломбо. После того как лайнер приземлился, он три дня простоял на стоянке.

За это время специалисты проверяли, не прогрызла ли крыса проводку. Кроме того, животное могло повредить и другое оборудование в самолете, которое также было тщательно осмотрено техниками.

Позже официальные лица заявили, что самолет снова введен в эксплуатацию, но из-за трехдневного простоя рейсы выполняются с задержками.

Ранее в Нидерландах самолет вернулся обратно из-за тухлой рыбы на борту. По словам пассажиров, ее состояние было настолько плохим, что в ней завелись личинки.