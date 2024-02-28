Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Диетолог объяснила, почему трехразовое питание – это миф

Диетолог Журавлева: четких инструкций по количеству приемов пищи нет

close
100%
Freepik.com

Принцип трехразового питания, которое включает в себя завтрак, обед и ужин, — это не более, чем миф, заявила диетолог Полина Журавлева. Четких инструкций по количеству приемов пищи нет, важно придерживаться индивидуальных потребностей, объяснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Нужно есть тогда, когда действительно чувствуешь себя голодным. Но главное – не переедать. Нет такого строго правила, что нужно есть каждые три часа, все мы индивидуальны, и нужно опираться на ощущения», — пояснила специалист.

Обращать внимание следует на время приема пищи – его не надо растягивать, добавила Журавлева. Чувство сытости приходит не сразу, а если засидеться за столом, то это грозит перееданием. Таким образом, важно есть при возникновении чувства голода, но вовремя завершать трапезу и выходить из-за стола, заключила эксперт.

Напомним, нутрициологи подчеркивают, что чувство голода после еды человек испытывает в случае, если слишком быстро ест. Также это бывает, если организму не хватает жидкости – мозг путает жажду и голод.

Ранее россиянам назвали самые безумные диеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами