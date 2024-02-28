Диетолог объяснила, почему трехразовое питание – это миф

Принцип трехразового питания, которое включает в себя завтрак, обед и ужин, — это не более, чем миф, заявила диетолог Полина Журавлева. Четких инструкций по количеству приемов пищи нет, важно придерживаться индивидуальных потребностей, объяснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Нужно есть тогда, когда действительно чувствуешь себя голодным. Но главное – не переедать. Нет такого строго правила, что нужно есть каждые три часа, все мы индивидуальны, и нужно опираться на ощущения», — пояснила специалист.

Обращать внимание следует на время приема пищи – его не надо растягивать, добавила Журавлева. Чувство сытости приходит не сразу, а если засидеться за столом, то это грозит перееданием. Таким образом, важно есть при возникновении чувства голода, но вовремя завершать трапезу и выходить из-за стола, заключила эксперт.

Напомним, нутрициологи подчеркивают, что чувство голода после еды человек испытывает в случае, если слишком быстро ест. Также это бывает, если организму не хватает жидкости – мозг путает жажду и голод.

Ранее россиянам назвали самые безумные диеты.