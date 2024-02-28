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В Подмосковье электричка сошла с рельсов

В Подмосковье на станции Апрелевка электричка частично сошла с рельсов

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Depositphotos

На станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги произошел сход колесных пар в середине состава пригородного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Пассажиров вывели из поезда через головной вагон, отметили в компании.

На место инцидента направили восстановительный поезд станции Бекасово-Сортировочное. На Московской железной дороге создали штаб для координации действий по ликвидации последствий схода. Причины произошедшего устанавливаются.

На время восстановительных работ пригородные поезда в сторону Москвы и области задерживаются, объявили в МЖД.

До этого в подмосковном Красногорске у маршрутного автобуса во время движения отвалились колеса. По данным Mash, колеса могли отлететь из-за перегруза и не закрученных колесных гаек, которые водитель должен проверять на ремзоне перед каждым выездом.

Ранее в Подмосковье женщина в электричке напала с ножом и газовым баллончиком на двух мужчин.

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