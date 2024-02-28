Суд в Киеве оставил Коломойского под стражей

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на решение судебной инстанции.

Судья принял решение уменьшить сумму залога с 2,65 млрд гривен (около $69,2 млн) до 2,4 млрд ($62,7 млн).

В сентябре 2023 года суд в Киеве арестовал бизнесмена Игоря Коломойского по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Вначале Коломойскому предложили выйти под залог в размере 509 млн гривен ($13,7 млн), однако бизнесмен отказался его вносить. Максимальное наказание по каждой статье обвинения в отношении олигарха — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В конце ноября Коломойский решил судиться за восстановление украинского гражданства. До этого о гражданстве Коломойского поступала противоречивая информация. Он предъявлял в суде украинский паспорт, при этом в СМИ сообщалось, что его лишил гражданства Украины президент Владимир Зеленский.

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