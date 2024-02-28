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Российский блогер-иноагент Александр Штефанов* заявил, что покинул страну

Российский блогер Александр Штефанов заявил, что покинул РФ

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вДудь(признан иностранным агентом)/YouTube

Российский блогер Александр Штефанов (признан в РФ иностранным агентом) покинул РФ. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Блогер пояснил, что решил на неопределенное время перебраться за границу. Среди причин своего отъезда он назвал в том числе новый закон о рекламе иноагентов, который приняла Госдума в третьем чтении. Он заявил, что иноагентам в России предъявляют все более нереальные требования, чтобы продолжать жить в РФ.

«Очень трудное и неприятное решение, но пока вот так», — заключил блогер.

Летом 2023 года популярный российский блогер Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, как просто!», сообщил о начавшейся в отношении него проверке МВД на терроризм.

Причем, по словам Васильева, его фамилия тогда появилась в документах о проверке Штефанова по статье о реабилитации нацизма. «Ай, как просто!» утверждает, что проверка против него началась после написания Штефановым объяснительной, в которой по неизвестным Васильеву причинам Штефанов упоминает и его.

Ранее Генеральная прокуратура России объявила нежелательной на территории страны деятельность фонда XZ foundation, который описал свою миссию как борьбу с пропагандой.

*  признан в РФ иностранным агентом
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