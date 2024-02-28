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Жители Красноярска жалуются на детскую банду, которая терроризирует своих сверстников

В Красноярске дети из многодетной семьи держат в страхе целый микрорайон

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Depositphotos

В Красноярске несколько братьев из многодетной семьи создали «банду», чтобы избивать сверстников и отбирать у них вещи. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

Жители красноярского микрорайона Взлетка рассказывают о частых потасовках, которые начинают братья в возрасте 8-11 лет. По словам людей, с прошлого лета они держат в страхе всю округу.

Мать одного из пострадавших рассказывает, что агрессивные школьники избили ее сына на футбольном поле, а затем стала вымогать у него разные вещи.

«Позже произошла еще одна стычка, и уже толпа решила поставить сына на колени и заставить его извиниться», — говорит женщина. Она узнала об этом случае, а после того, как дети вытащили силой из сумки ребенка 500 рублей, немедленно обратилась к правоохранителям.

«Я сразу написала заявление в полицию с именами и телефонами родителей. Ответ пришел, что виновные не найдены», — говорит родительница.

Она, как и некоторые другие родители пострадавших, пытались поговорить с матерью агрессивных братьев, но никаких результатов переговоры не принесли.

«У них 14 детей. Разговор с матерью ни к чему не привел. С отцом пока не получается связаться. Дверь они не открывают, света в квартире нет. Соседи жалуются на постоянные драки», — пишут в домовых чатах.

В разговоре с журналистами представитель полиции города заявил, что в связи с последним инцидентом, произошедшем 22 февраля, ведется проверка.

Ранее жительница Тюмени рассказала о банде подростков, которая держит в страхе жителей.

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