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Рабочему оторвало часть руки на производстве в Волгоградской области

В Волжском мужчине оторвало часть руки на работе

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Волжском смена 40-летнего мужчины на работе закончилась производственной травмой. Об этом сообщает издание V102.RU со ссылкой на экстренные службы Волгоградской области.

Несчастный случай произошел 26 февраля на одном из предприятий, которое занимается производством радиотехники для легковых и грузовых автомобилей.

«Предположительно во время работы агрегата мужчина нарушил технику безопасности, в результате чего кисть его правой руки оказалась затянута механизмом. С травматической ампутацией пострадавшего доставили в больницу», — рассказал собеседник СМИ в экстренных службах.

Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы №3 в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Саратовской области трое рабочих пострадали при запуске оборудования.

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