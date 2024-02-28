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Надругавшегося над петербурженкой сталкера задержали, ему грозит до 10 лет колонии

Mash: в Петербурге задержали подозреваемого в преследовании и надругательстве

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Global Look Press

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в преследовании девушки и надругательстве над ней. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, правоохранительные органы по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над девушкой, которую тот преследовал. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, сопряженных с угрозами. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Пострадавшая рассказала, что в кафе на Сенной площади к ней подсел мужчина, которому она дала понять, что не настроена общаться. Однако после этого он преследовал ее в магазине, метро и до самой квартиры. Когда девушка открыла дверь, он бросился за ней и закрылся изнутри. После этого злоумышленник надругался над россиянкой.

Ранее пьяный москвич изнасиловал свою невестку и стал фигурантом уголовного дела.

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