Челнинец избил ребенка за то, что тот играл возле его автомобиля

В Набережных Челнах мужчина избил 13-летнего мальчика за то, что тот играл возле его автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 3 февраля. Мужчина услышал аварийную сигнализацию своего автомобиля, вышел из дома и увидел возле машины ребенка. После этого он набросился на мальчика и повалил его на землю. Затем россиянин швырял и толкал несовершеннолетнего.

Сообщается, что после произошедшего мальчик не рассказывал родителям о происхождении синяков на теле три недели из-за стыда — ребенок занимается тхэквондо. Заявление в правоохранительные органы на мужчину подали 25 февраля, его разыскивают.

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