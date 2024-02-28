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Челнинец избил ребенка за то, что тот играл возле его автомобиля

Mash: в Набережных Челнах мужчина избил ребенка, игравшего возле его автомобиля

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Телеграм-канал «Mash Iptash»

В Набережных Челнах мужчина избил 13-летнего мальчика за то, что тот играл возле его автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 3 февраля. Мужчина услышал аварийную сигнализацию своего автомобиля, вышел из дома и увидел возле машины ребенка. После этого он набросился на мальчика и повалил его на землю. Затем россиянин швырял и толкал несовершеннолетнего.

Сообщается, что после произошедшего мальчик не рассказывал родителям о происхождении синяков на теле три недели из-за стыда — ребенок занимается тхэквондо. Заявление в правоохранительные органы на мужчину подали 25 февраля, его разыскивают.

Ранее краснодарец избил сожительницу и ее четырехлетнюю дочь.

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