В Техасе ввели чрезвычайное положение из-за пожаров

В американском штате Техас из-за природных пожаров ввели чрезвычайное положение в 60 округах. Об этом сообщается на сайте губернатора штата Грега Эббота, передает ТАСС.

«Сегодня я ввел чрезвычайное положение, чтобы обеспечить скорейшую мобилизацию необходимых ресурсов для ликвидации последствий <...> разрушительных лесных пожаров», — заявил Эббот.

Риск увеличения площади пожаров может возрасти в ближайшие дни на фоне засушливой и ветреной погоды, подчеркнул он.

Как сообщает телеканал CNN, округ Хатчинсон в Техасе, в который входят города Боргер и Фритч, столкнулся с «катастрофой», поскольку пожары нанесли значительный ущерб домам и предприятиям, а также вызвали отключения электроэнергии и нехватку воды. По данным лесной службы штата, на данный момент от пожаров пострадало более 370 тыс. акров земли.

В начале февраля сильные лесные пожары были зафиксированы в Чили. В стране вводился режим ЧС в связи с этим.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.