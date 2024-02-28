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Бастрыкин назвал число украинских военных, осужденных в России

Бастрыкин: более 280 украинских военных осуждены в РФ за военные преступления

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суды в России вынесли приговоры более 280 военным Вооруженных сил Украины за преступления против мирного населения. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«На данный момент по уголовным делам Следственного комитета осуждены более 280 представителей украинских вооруженных формирований», — сказал глава ведомства.

По его словам, большинство из них в ходе следствия признали вину в инкриминируемых деяниях.

27 февраля Росфинмониторинг внес украинский националистический батальон «Айдар» в реестр террористов и экстремистов. 10 февраля РИА Новости заявило, что бойцы батальона похитили более ста человек в ЛНР с 2014 года.

21 февраля суд в ДНР заочно приговорил к 28 годам колонии бойца «Азова» (организация запрещена в России) Романа Шебанова.

Ранее украинского генерала заочно осудили на 29 лет за обстрел Горловки.

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