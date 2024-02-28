Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Архангельске отчим-педофил в течение пяти лет насиловал приемных дочерей

Житель Архангельска усыновил дочерей своей жены и годами развращал их

close
100%
Shutterstock

В Архангельске возбудили дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

В 2019 году мужчина усыновил двух дочерей своей жены, родившихся в 2012-м и 2015 годах. С этого момента ранее судимый за разбой и кражу отчим стал домогаться девочек и развращать их.

В 2021 году его поставили на учет как неблагополучного родителя, а недавно жена решила вместе с детьми съехать от мужчины. После этого второклассница и пятиклассница рассказали о пережитом насилии школьному соцпедагогу, та сообщила об этом в полицию.

38-летнего педофила задержали, возбуждено и расследуется дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее дочери помогли выследить отца-педофила с помощью TikTok.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами