В Архангельске отчим-педофил в течение пяти лет насиловал приемных дочерей

В Архангельске возбудили дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

В 2019 году мужчина усыновил двух дочерей своей жены, родившихся в 2012-м и 2015 годах. С этого момента ранее судимый за разбой и кражу отчим стал домогаться девочек и развращать их.

В 2021 году его поставили на учет как неблагополучного родителя, а недавно жена решила вместе с детьми съехать от мужчины. После этого второклассница и пятиклассница рассказали о пережитом насилии школьному соцпедагогу, та сообщила об этом в полицию.

38-летнего педофила задержали, возбуждено и расследуется дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее дочери помогли выследить отца-педофила с помощью TikTok.