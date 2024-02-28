В Красноярске тренер по волейболу избил школьников палкой за непослушание

В Красноярске тренер по волейболу ударил палкой учеников младших классов во время занятия. Об этом сообщает ТВК, ссылаясь на разговор с матерью одного из пострадавших.

Инцидент, по словам женщины, произошел в школе №159 в середине февраля. Родительница не сразу заметила ссадины на ноге сына-второклассника, но в итоге ребенок признался, что его ударил тренер.

«Меня это повергло в шок. Оказалось, что перед тренировкой сын бегал, играл с другим мальчиком в мяч. Тренер сказал строиться, но дети не расслышали. Тогда он вывел мальчиков в коридор и нанес обоим несколько ударов палкой. Это был какой-то спортивный инвентарь», — говорит женщина.

Она решила переговорить с родителями второго пострадавшего, чтобы вместе подать заявление в полицию, но те не захотели этого делать. Тогда женщина самостоятельно обратилась к правоохранителям, и с ее ребенка взяли показания и сняли побои. Отец мальчика записал личный разговор с тренером, который заявил, что побил школьника, потому что тот «по-другому не понимает».

«Ваш сын ведет себя отвратительно, балуется, не слушается <…> Когда я ему говорю строиться, начинает носиться и в догонялки гонять. По-другому не получается успокоить. <…> После этого он всю тренировку провел замечательно, был большой молодец», — заявил родителю тренер по волейболу.

Прямо сейчас в школе проводят служебную проверку, но педагог, поднявший руку на учеников, до сих пор продолжает работать в образовательном учреждении и является тренером в спортивной школе по волейболу «Енисей». В полиции произошедшее пока не комментировали.

Ранее воспитатель избила двухлетнего ребенка подносом, который он не туда поставил