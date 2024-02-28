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Маск охарактеризовал США как убежище для преступников со всего мира

Маск заявил, что США стали убежищем для преступников со всего мира

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Grzegorz Wajda/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск высказался о проблемах миграции в США. Он назвал в соцсети Х Соединенные Штаты приютом для самых опасных преступников со всего мира.

Маск ранее уже критиковал администрацию президента Байдена за ее поддержку нелегальной миграции, утверждая, что вместо защиты границ администрация «расстилает красную дорожку». Бизнесмен указал, что поддержит законную иммиграцию, но выступает против того, чтобы большое количество непроверенных людей переполняло Америку.

Илон Маск отметил, что возможность пересечь южную границу США и запросить убежище, предъявив документы личности из любой страны, превратила Америку в убежище для опасных преступников. В последние месяцы США столкнулись с рекордным уровнем нелегальной миграции: в декабре прошлого года было зафиксировано 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало наивысшим показателем за один месяц.

Рост числа нелегальных мигрантов наблюдается уже три года подряд, в период президентства Байдена.

До этого СМИ писали, что возобновление строительства стены против мигрантов на границе с Мексикой поддерживает большинство американцев. Опрос, проведенный университетом Монмута, сообщил о рекордном показателе в 53% американцев, которые поддерживают строительство заграждения на границе с Мексикой. При этом, в ходе опросе, 61% респондентов также назвали нелегальную миграцию самой серьезной проблемой для Соединенных Штатов.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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