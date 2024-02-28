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Суд в Москве заочно арестовал лидера «грузинского легиона» на Украине

Суд в Москве заочно арестовал главаря грузинских боевиков на Украине Мамулашвили

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Mamuka Mamulashvili/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Басманным судом Москвы был заочно арестован лидер принимающего участие в боевых действиях на Украине так называемого «Грузинского национального легиона» Мамука (Ушанги) Мамулашвили. Об этом со ссылкой на источник в суде сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Мамулашвили избрали меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России или экстрадиции. Грузинскому боевику вменяется в вину возбуждение ненависти или вражды по национальному и иным признакам.

Ранее Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск главу вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Мамуку (Ушанги) Мамулашвили.

До этого Следственный комитет России предъявил обвинения создателю «Грузинского национального легиона» Мамуку (Ушанги) Мамулашвили, который вербовал наемников в Донбасс.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.

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