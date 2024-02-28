Генпрокуратура признала нежелательным фонд Зыгаря XZ foundation

Генеральная прокуратура России объявила нежелательной на территории страны деятельность фонда XZ foundation, который описал свою миссию как борьбу с пропагандой. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Андрей Луговой в Telegram-канале.

По его словам, после проведения проверки по его запросу Генпрокуратурой XZ gGmbH был признан нежелательной организацией в России.

Фонд был основан в 2022 году в Германии журналистом Михаилом Зыгарем (признан в РФ иностранным агентом) с партнерами, а генеральным директором организации является Майя Стравинская.

Также 20 февраля Министерство юстиции включило «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) в список иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность считается нежелательной на территории России.

13 декабря прошлого года сообщалось, что суд оштрафовал журналиста Зыгаря на 30 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. В августе этого года журналиста уже штрафовали на аналогичную сумму за отсутствие маркировки иноагента.

Также Верховный суд России ввел еще одно ограничение для иноагентов. Им запретили заниматься агитацией во время предвыборной кампании, кроме тех случаев, когда они сами являются кандидатами.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.