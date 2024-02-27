В Дагестане четыре человека были ранены в массовой драке со стрельбой

Жители Дагестана устроили массовую драку в поселке Временный. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, причиной стала ссора в семье. Дальние родственники обсуждали вопрос, связанный с земельным участком, во время конфликта участники применили силу. После этого некоторые члены семьи достали оружие и начали стрелять.

Как сообщает управление СК РФ по региону, во время конфликта четыре участника получили ранения, информация об их состоянии отсутствует.

«Пострадавшие после полученных ранений были своевременно доставлены в медицинские учреждения», – сообщается в публикации.

Следователи возбудили уголовное дело. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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