Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Дагестане четыре человека были ранены в массовой драке со стрельбой

В Дагестане произошла массовая драка среди родственников

close
100%
Shutterstock

Жители Дагестана устроили массовую драку в поселке Временный. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, причиной стала ссора в семье. Дальние родственники обсуждали вопрос, связанный с земельным участком, во время конфликта участники применили силу. После этого некоторые члены семьи достали оружие и начали стрелять.

Как сообщает управление СК РФ по региону, во время конфликта четыре участника получили ранения, информация об их состоянии отсутствует.

«Пострадавшие после полученных ранений были своевременно доставлены в медицинские учреждения», – сообщается в публикации.

Следователи возбудили уголовное дело. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ХМАО устроили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами