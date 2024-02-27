На Ямале начнут вознаграждать за сообщения о поджигателях

В Ямало-Ненецком автономном округе можно будет получить вознаграждение за установление нарушителей природоохраны. Об этом говорится в сообщении Департамента природных ресурсов региона.

Департамент предлагает гражданам сообщать о незаконной вырубке деревьев, повреждениях лесных насаждений, загрязнении лесов вредными веществами, размещении твердых коммунальных отходов, а также о виновниках возникновения лесных пожаров.

По данным ведомства, сумма выплат составит от 5747 до 22989 руб. В департаменте надеются, что подобная инициатива позволит быстрее реагировать на нарушения.

«Мера не только простимулирует жителей к активному участию в охране окружающей среды, но и благодаря ей мы сможем оперативнее реагировать на возникающие угрозы, не допускать ухудшения состояния нашей природы», – сказал начальник управления лесного хозяйства департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Олег Вакуленко.

До этого сообщалось, что в Московской области будут тушить лесные пожары с помощью искусственного интеллекта.

Ранее в Подмосковье предложили запретить массовый запуск шаров из-за угрозы экологии.