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«Роснефть» познакомила гостей выставки «Россия» со своей экологической программой

Дни белого медведя стартовали в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

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Пресс-служба «Роснефти»

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» стартовали Дни белого медведя. Таким образом компания представила гостям форума одно из направлений своей экологической программы, сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Открытие тематических дней состоялось в международный день белого медведя, который ежегодно отмечается с целью привлечения внимание к охране самого крупного наземного хищника планеты.

В «Роснефти» отметили, что компания давно занимается сохранением и защитой популяции белого медведя.

Специалисты компании совместно с ведущими научными организациями страны изучают поведение животных в дикой природе. Кроме того, под опекой компании находятся все белые медведи в российских зоопарках.

По словам заместителя директора организации «Общество дикой природы» Алексея Кульпина, за 10 лет реализации совместной с «Роснефтью» программы, в зоопарках России было заново построено 7 вольерных комплексов, а ремонт и реконструкция проведены во всех вольерах.

Совместная работа также включает спасение в Арктике медвежат, оставшихся по тем или иным причинам без матери. Так, начиная с 2016 года, благодаря поддержке «Роснефти» на крайнем севере было спасено 6 медвежат-сирот.

Как пояснила директор Екатеринбугского зоопарка Светлана Прилепина, далеко не каждый зоопарк не только в России, но и в мире может позволить себе содержание белого медведя. Необходимо дорогостоящее питание, ветеринарное обслуживание, создание определенных условий содержания с большим вольером.

«Все эти задачи зоопарку помогает решать «Роснефть», — отметила Прилепина.

В рамках Дня белого медведя в кинозале павильона «Роснефти» показали трансляцию церемонии награждения победителей всероссийского детского литературного конкурса «Звезда Арктики — Умка».

Кроме того, в павильоне «Роснефти» прошла встреча зрителей со сценаристом и режиссером документального фильма «Хозяин Арктики» — Павлом Полуйчиком.

Гостей павильона «Роснефти» ожидает образовательная программа, мастер-классы, викторины.

Сотрудники зоопарка Удмуртии проведут лекции-путешествия «По следам белого медведя».

Представители «Роснефти» и научных институтов страны познакомят посетителей выставки с флорой и фауной российского Севера.

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