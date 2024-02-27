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Три мощнейшие вспышки на Солнце вызвали магнитную бурю на Земле

«Фобос»: мощные вспышки на Солнце привели к неожиданной магнитной буре на Земле

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Depositphotos

К продолжающейся магнитной буре на Земле привели три мощнейшие вспышки на Солнце, которые можно сравнить с самыми сильными вспышками, зарегистрированными в декабре 2019 года. Об этом сообщает сайт центра «Фобос».

«Вспышки, входящие в пятерку самых сильных, произошедших с начала 25 солнечного цикла, порожденные группой солнечных пятен 3590, которая преодолела линию Земля — Солнце и смещается к восточному краю солнечного диска, казалось бы, так и не смогли оказать влияния на магнитосферу Земли. Однако часть солнечного вещества все же зацепила нашу планету», — заявили в «Фобосе».

В 6.00 по московскому времени коэффициент Кр стал равен 5, что является показателем слабой магнитной бури. Синоптики отмечают, что этот показатель не будет повышаться и вскоре пойдет на спад.

До этого мощнейшая за последние семь лет вспышка произошла на Солнце.

Ранее метеоролог рассказала, как магнитные бури влияют на людей.

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