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Россиянин уехал в Индонезию на отдых и пропал

В Индонезии пропал россиянин, поехавший отдыхать

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Shutterstock

Россиянин поехал отдыхать в Индонезию и пропал. Об этом сообщает NewsNN.ru.

По информации издания, житель Нижнего Новгорода улетел на отдых в Индонезию в начале февраля. Сообщается, что 20 февраля у него должен был быть вылет в Малайзию, откуда он должен был отправиться в Таиланд для встречи с мачехой. Однако мужчина на встречу не явился.

Во время последнего разговора с братом пропавший рассказал, что чувствует недомогание из-за теплового удара. Родственник обратился в полицию, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют текущее местоположение россиянина.

Ранее россиянин выпил с незнакомкой три глотка вина и очнулся на теплотрассе спустя пять дней.

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