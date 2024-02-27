В Москве экстрасенс-аферистка обманула женщину на 67 миллионов рублей

В Москве суд вынес приговор ясновидящей-мошеннице, которую подозревают в мошенничестве на сумму более 60 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Судов общей юрисдикции города.

По версии следствия, женщина убедила клиентку в том, что обладает экстрасенсорными способностями и оказывала ей оккультные услуги.

«Под видом снятия порчи, проклятий, изгнания духов, незаконно завладела денежными средствами потерпевшей», – сообщается в публикации.

Всего за ритуалы женщина получила 67 миллионов рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. На данный момент женщина находится под стражей. Под арестом она пробудет до 16 апреля текущего года.

Ранее в Москве мошенники заставили женщину вставить в себя петарду и взорвать.