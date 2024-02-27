В Киевской области силовики заставили извиняться молодого человека, который вместе со своими друзьями выкрикивал лозунг «Ахмат — сила». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Украинские СМИ ранее сообщали, что компания друзей кричала «Ахмат — сила» и стреляла из пистолета во время комендантского часа. Отмечается, что так они отмечали совершеннолетие одного из молодых людей. Видео было снято в одном из коттеджных поселков недалеко от Киева в ночь на 25 февраля.

После этого было распространено видео, на котором молодой человек, находясь рядом с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), признался, что он был виновником торжества. Он принес извинения и назвал «Ахмат» «террористами».

27 февраля в Херсоне украинские силовики проводили активный поиск пророссийского населения после удара по расположению СБУ.

В этот же день сообщалось, что российская артиллерия поразила расположение специалистов Службы безопасности Украины в Херсоне.

До этого экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что в 2014 году в Запорожье и Запорожской области не наблюдалось массовой поддержки «Майдана», а митинги устраивали приезжие из других регионов страны.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят ввести режим тотального видеонаблюдения в стране.