«Айдар»* внесен в реестр террористов и экстремистов

Украинский националистический батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) внесен в реестр террористов и экстремистов. Это следует из реестра, который ведет Росфинмониторинг, передает РИА Новости.

29 декабря Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ внесла «Айдар» в список организаций, признанных террористическими на территории страны. В заявлении уточняется, что 25 сентября 2023 года Южный окружной военный суд вынес решение о признании данного батальона террористической организацией. Соответствующий документ вступил в силу в ноябре 2023 года.

10 февраля стало известно, что боевики батальона «Айдар» похитили не менее 100 мирных жителей Старобельского и Новоайдарского районов в Донбассе с 2014 года.

До этого в Ростове-на-Дону суд вынес приговор Владимиру Линнику за участие в батальоне «Айдар»

Ранее в Британии рассказали о перспективах отправки войск на Украину.