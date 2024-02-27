В Красноярском крае юношу задержали за дискредитацию участников СВО

Жителя Норильска обвинили в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю.

По версии правоохранителей 19-летний юноша в 2023 году являлся сторонником ультраправого националистического формирования. В это же время он публиковал сообщения, в которых оправдывал терроризм и призывал к террористической деятельности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, в публикациях подозреваемый дискредитировал участников СВО и оправдывал идеологию насилия.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. На данный момент ведется расследование. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге ФСБ арестовала жительницу США по делу о госизмене.