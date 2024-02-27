Югорчанина оштрафовали на 10 тысяч рублей за нападение на полицейского

В ХМАО мужчина получил штраф за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом говорится на сайте районного суда.

Житель Нефтеюганского района управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудником ДПС. Он отказался выполнять законные требования полицейского и набросился на него с кулаками.

На мужчину завели уголовное дело и отправили на скамью подсудимых, где он раскаялся в содеянном. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Понес ли югорчанин ответственность за езду в пьяном виде, не сообщается.

Ранее суд отправил россиянина в колонию строгого режима за оскорбление сотрудника полиции.