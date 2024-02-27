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Американец признан старейшим инструктором по фитнесу в мире

UPI: 81-летний мужчина из США стал самым старым фитнес-инструктором в мире

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Guinness World Records

Пенсионер из США стал самым старым фитнес-инструктором в мире, пишет издание UPI.

Тиму Миннику из Техаса исполнился 81 год. Свой путь в фитнессе он начал в 73 года, получив лицензию тренера. По словам мужчины, он начал увлекаться спортом после потери жены — это помогло ему избавиться от плохих мыслей и уйти с головой в любимое дело.

Тим добавил, что к нему на тренировки приходят люди разных возрастов, но большинству из них на 50 лет, а самому старшему 95 лет.

«Мы начинаем терять мышечную массу, когда нам исполняется 35 лет или около того. Если вы не примете меры, когда вы доживете до 75 лет, вы будете не в очень хорошей форме», — объяснил Минник.

До Тима титул самого старого фитнес-тренера принадлежал 65-летней Венде Иды из Калифорнии.

Ранее супруги из США посетили за год 135 концертов и установили мировой рекорд.

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