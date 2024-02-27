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Хозяйку кофейни из Люберец оштрафовали после поста о ветеране СВО

МВД: хозяйку кофейни из Люберец оштрафовали после поста о буяне-ветеране СВО

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helen_sheport/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хозяйку кофейни Strong Coffee из Люберец оштрафовали на 45 тыс. рублей после того, как она рассказала в социальной сети о том, что выпроводила из своего заведения ветерана СВО. Об этом сообщило ТАСС ГУ МВД по Московской области.

По словам 26-летней женщины, мужчина вел себя «мягко говоря, не очень», буянил и беспокоил посетителей, а сама она обратилась к нему корректно — без оскорблений и повышения тона — и «разрешила вопрос» за две минуты. При этом владелица заведения подчеркнула, что по закону имеет право выдворять посетителей за плохое поведение.

По данным MSK1.RU, после публикаций владелицей кофейни заинтересовались активисты «Русской общины ZOV», которые написали на нее коллективное заявление в полицию, в котором утверждали, что она размещала на своих страницах видео с митингов против СВО и попросили проверить ее на причастность к финансированию ВСУ. Люберецкий суд приговорил женщину к штрафу за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

До этого в Госдуме обсудили дополнительные меры поддержки ветеранов СВО.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

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