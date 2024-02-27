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Российские врачи спасли женщину с гигантской миомой матки

В Подмосковье врачи спасли женщину с 20-сантиметровой опухолью

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Из личного архива Владимира Зленко

Врачи Бронницкой больницы спали 43-летнюю женщину с гигантской миомой матки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациентка поступила в медучреждение с ноющими болями в области живота, сильной слабостью. При обследовании врачи выявили новообразование до 20 см в диаметре и приняли решение экстренно провести операцию.

«В результате проведенной операции, которая длилась около двух часов, гигантская миома была удалена, а матку женщине удалось сохранить», — рассказал акушер-гинеколог больницы Николай Арушанян.

Врач отметил, что размер новообразования соответствовал размеру плода на шестом месяце беременности. Биологический материал направили на гистологическое исследование.

Пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали на амбулаторное лечение.

Ранее врач объяснила, как образ жизни влияет на появление рака.

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