В Перу введен режим ЧС из-за лихорадки денге

В большинстве регионов Перу введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заболеваемости лихорадкой денге. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что с начала 2024 года в Перу выявили свыше 31 тысячи случаев денге. В прошлом году за этот же период лихорадкой заболели в два раза меньше людей.

При этом в 20 из 25 регионов Перу введен режим чрезвычайной ситуации.

До этого главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков заявил, что российские туристы на Шри-Ланке стали активно заражаться вирусом денге. Вакцинироваться от него не имеет смысла, а сам вирус имеет много побочных эффектов.

Он добавил, что денге не смертельное заболевание, хотя летальные случаи бывают. Вакцина от денге существует, но пользоваться ею, по мнению профессора, бессмысленно. После прививки в организме вырабатываются антитела, которые, наоборот, помогают заражаться этим вирусом, заявил он.

Напомним, россияне на Шри-Ланке пожаловались на эпидемию вируса денге, вирусологи призвали их использовать спреи от комаров, чтобы не заразиться.