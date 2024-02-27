Свидетель кражи отобрал табельное оружие и избил полицейского во время опроса

В Еманжелинске свидетель по делу о краже избил полицейского во время беседы и отправился в СИЗО. Об этом сообщает управление МВД по Челябинской области.

24 февраля в отдел внутренних дел явились двое пьяных мужчин. Один из них заявил, что у него украли телефон. Другой сообщил, что является свидетелем происшествия.

Затем очевидец, к опросу которого приступили сотрудники МВД, набросился на полицейского, избил его и отобрал табельное оружие. Нападавший попытался скрыться, но был немедленно задержан. Потерпевшего госпитализировали, в больнице врачи оказали ему необходимую помощь.

Как сообщили в пресс-службе региональном СК России, на агрессивного свидетеля уже завели уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти и вымогательстве оружия.

«Судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее вооруженный ножом мужчина напал на офицера в отделе полиции.