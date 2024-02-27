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В России могут создать алиментный фонд

«Новые люди» предложили создать фонд для упрощения получения алиментов

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Shutterstock

«Новые люди» направили на отзыв в правительство РФ проект закона об алиментном фонде, сообщает пресс-служба фракции.

Авторами проекта стали вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России Владислав Даванков и депутат Ксения Горячева.

Проект закона направлен на упрощение механизма получения алиментов родителями, которые воспитывают ребенку в одиночку.

«Мы предлагаем создать государственный алиментный фонд и выплачивать деньги оттуда, чтобы родитель сразу мог их потратить на детей», — сказал Даванков.

Он добавил, что в настоящее время воспитывающему в одиночку ребенка родителю приходится обращаться в суд и ждать, пока должник будет найден.

Как отметила Ксения Горячева, количество разводов в России в 2023 году составило две трети от количества заключенных браков.

Ранее россияне рассказали, как, по их мнению, решить проблему неуплаты алиментов.

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