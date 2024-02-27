Психолог дала советы, которые помогут не волноваться на собеседовании

Перед собеседованием соискателям важно изучить компанию, чтобы избежать лишнего волнения. Такой совет в беседе с RuNews24 дала преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Ксения Лазуткина.

«Это поможет вам лучше понять, как она работает и какие ценности для нее важны. Владея информацией о компании, вы сможете сформулировать уместные вопросы, которые продемонстрируют работодателю вашу заинтересованность и серьезность намерений», — пояснила эксперт.

Помимо этого, она рекомендует продумать возможные вопросы, которые могут задать на собеседовании, и подготовить аргументированные ответы на них. В назначенное место лучше приехать заранее, чтобы привыкнуть к обстановке и настроиться на беседу. В день перед собеседованием важно отдохнуть и обеспечить себе полноценный сон. Последний совет, который дала Лазуткина, — верить в себя.

«Даже если это ваша потенциальная первая работа, вы получите ценный опыт, который в дальнейшем поможет вам», — заключила психолог.

Сертифицированный коуч, тренер по публичным выступлениям, эксперт по смысловой упаковке проектов Яна Тухватуллина до этого говорила, что в ходе собеседования потенциальному кандидату не стоит задавать вопросы о компании, ответы на которые есть в общем доступе.

Ранее эксперт рассказала, как молодому специалисту вести себя на собеседовании.