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Женщина сделала себе кесарево сечение кухонным ножом, пока ее супруг отдыхал в баре

В Перу женщина сделала себе кесарево сечение кухонным ножом, пока муж был в баре

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Jaime Puebla/AP

В Перу женщина сделала себе кесарево сечение кухонным ножом, пока ее муж отдыхал в баре. Об этом сообщает Telegram-канал »Мурашко по коже».

По информации Telegram-канала, когда у 40-летней Инес начались схватки, ее супруг отдыхал в баре в соседней деревне. При этом схватки становились сильнее, но потуги не начинались — женщина устала от боли и решила разрезать себе живот 15-сантиметровым кухонным ножом. Перуанка с третьего раза смогла сделать вертикальный разрез длиной около 17 сантиметров, через который руками достала ребенка.

После этого она отрезала младенцу пуповину и потеряла сознание. Позже она очнулась и отправила своего шестилетнего сына за помощью, мальчик привел ветеринара. Медик зашил разрез швейными нитками.

Спустя 16 часов просто самостоятельно проведенного кесарева сечения женщину осмотрели хирурги. Оказалось, что она повредила себе кишечник — врачи провели «работу над ошибками». Спустя 10 дней перуанка уже была дома вместе с новорожденным.

Ранее в Ростове-на-Дону хирурги удалили беременной женщине 40 опухолей.

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