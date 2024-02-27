Счета писателя Бориса Акунина* и его жены заблокировали

Счета писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) и его жены на 6 млн рублей арестовали до 14 июня 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Считается, что средства использовались супругами «при совершении преступлений» и для обеспечения проживания в Великобритании.

До этого Акунин сообщил, что узнал о своем аресте в России за чашкой кофе.

6 февраля Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в виде ареста сроком на два месяца. Срок его ареста будет отсчитываться с момента задержания либо с момента передачи писателя российским правоохранителям в случае экстрадиции в РФ.

«Новость я прочитал за чашкой кофе», — написал Акунин.

В декабре 2023-го Борис Акунин провел разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время диалога он назвал ракетные удары ВСУ по Крыму обоснованными.

Ранее в РАМТ подтвердили отмену спектаклей по книгам Бориса Акунина.