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Мужчина преследовал петербурженку до квартиры и надругался над ней

Mash: в Петербурге мужчина преследовал девушку до квартиры и надругался над ней

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Depositphotos

В Петербурге мужчина преследовал девушку до квартиры, а затем надругался над ней. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, девушка рассказала, что в кафе на Сенной площади к ней подсел мужчина, которому она дала понять, что не настроена общаться. Затем она пошла в магазин одежды, однако незнакомец последовал за ней. После этого он преследовал ее в метро и до дома.

Возле подъезда петербурженка попыталась выяснить, что нужно незнакомцу. Мужчина сообщил, что хочет познакомиться, и вновь последовал за ней уже в подъезд до самой квартиры. Когда девушка открыла, он бросился за ней и закрыл дверь изнутри.

Там он пригрозил ей изнасилованием и потребовал выполнять свои указания. Надругавшись над петербурженкой, он ушел. Пострадавшая обратилась в полицию.

Ранее пьяный москвич изнасиловал свою невестку и стал фигурантом уголовного дела.

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