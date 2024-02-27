Водитель ехавшего из Новосибирска в Кемерово автобуса уснул за рулем, выезжавший на встречную полосу транспорт остановил пассажир. Об этом сообщает Telegram-канал »Инцидент Новосибирск».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 26 февраля на трассе недалеко от поселка Мошково. Сидевший рядом с водителем автобуса мужчина боковым зрением заметил, что тот уснул. Он начал кричать и бить его по лицу, пытаясь разбудить, однако шофер не приходил в себя.

Тогда пассажир взял руль и, дотянувшись до педали тормоза, остановил автобус. Водитель проснулся лишь спустя некоторое время и заявил, что уснул из-за жары и готов ехать дальше.

Однако пассажиры отказались продолжать путь с уснувшим водителем, на место вызвали экипаж ДПС. Шофера освидетельствовали и отпустили для дальнейшего выполнения рейса, однако шесть человек все равно вышли из автобуса и поехали дальше на такси.

«Водитель автобуса, когда возвращал нам деньги за билет, требовал показать выписку со счета, какая сумма была оплачена. Я в шоке, конечно, я увел его транспорт со встречки, а в ответ еще и такое получил», — рассказал пассажир, остановивший автобус, передает Telegram-канал.

Мужчина обратился к новосибирской администрации с просьбой привлечь виновных в произошедшем к ответственности за халатность.

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