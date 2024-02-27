В Запорожье произошел взрыв

Глава администрации Запорожской области в украинской системе власти Иван Федоров сообщил о взрыве в городе Запорожье. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

В Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога. Также она действует на территории контролируемых Киевом частей Запорожской и Херсонской областей РФ.

До этого в Запорожской области ФСБ штурмовала два частных дома для предотвращения теракта.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.