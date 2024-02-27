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Хуситы повредили четыре подводных кабеля связи в Красном море

Globes: хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу, Африку и Азию

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Shutterstock

Йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля связи в Красном море, которые обеспечивали коммуникацию между Европой, Африкой и Азией. Об этом сообщает израильское издание Globes, передает РИА Новости.

По информации издания, ущерб был нанесен незначительный.

Есть и другие мощности, позволяющие обеспечить соединение, отмечает Globes.

До этого газета The Guardian со ссылкой на данные опроса Британской торговой палаты (BCC) среди более 1000 компаний писала, что более половины британских ретейлеров и экспортеров понесли убытки из-за перебоев в морской торговле, вызванных атаками хуситов на суда в Красном море. Потери связаны в основном с задержками поставок и ростом стоимости перевозок после изменения маршрутов, отмечает издание.

24 февраля хуситы дважды пытались атаковать танкер США в Аденском заливе.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.

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