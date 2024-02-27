Эксперты объяснили, какие цветы и по какому поводу дарят мужчинам

Цветы дарят не только женщинам, но и мужчинам – это красивый, стильный и торжественный подарок. При этом мужские букеты отличаются от женских. Так, эксперты советуют отдавать предпочтение цветам более темных тонов – синих, фиолетовых, бордовых. При составлении такого букета лучше не использовать яркие обертки, ленты и банты, выяснила Общественная Служба Новостей.

Для мужского букета выбирают цветы с соцветиями линейной формы – ирисы, лилии, каллы, гладиолусы, нарциссы, дельфиниум, амариллисы, герберы. Также большинству мужчин нравятся крепкие растения с твердым и прочным строением и композиции с пряным ароматом.

Бутоны специалисты советуют выбирать немного приглушенного цвета. При этом сам букет должен иметь вытянутую, заостренную к верху форму. Оформляется он лаконично и сдержанно, без ярких деталей.

Выбор цветов различается в зависимости от повода. Так, для любимого мужчины рекомендуется выбирать темно–красные или бордовые розы. На юбилей от 50 лет и старше – темно–бордовые розы с длинным стеблем. Такой цвет выражает уважение и признательность юбиляру.

Коллеге или начальнику лучше выбирать букет в корзине, в который дополнительно можно вложить алкоголь или фирменную ручку. Также считается, что мужчинам уместно дарить комнатные растения – денежное дерево, бонсай, лимон, лав, антуриум. Если букет мужчине выбирается впервые, то лучше обратиться за помощью к профессиональному флористу.

Напомним, боле трети россиян считают, что мужчинам можно дарить цветы. Согласно опросу, наиболее подходящими поводами считаются юбилей, получение награды и победа в соревнованиях, а самыми уместными цветами — розы, гвоздики и каллы.

Ранее стало известно, что россиян могут обязать сдавать увядшие цветочные букеты на переработку.