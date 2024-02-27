Пьяных людей предложили ограничить в избирательных правах

Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов предложил запретить допуск пьяных и находящихся под воздействием наркотических веществ людей на выборы. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо Орлова в ЦИК.

«Третьи лица могут целенаправленно мотивировать определенную категорию избирателей спиртными напитками и пользоваться их состоянием для подкупа голосов», — заявил Орлов.

По его словам, такая мера повысит доверие к выборам.

Сейчас избирательных прав в России лишены только признанные недееспособными по решению суда и отбывающие наказание в местах лишения свободы лица.

До этого в ЕС заявили, что не готовы заранее говорить о признании выборов президента России.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года.

Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Если действующий президент РФ одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. Кроме Путина, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Ранее Пискарев заявил о попытках посольства США вмешаться в выборы президента в РФ.